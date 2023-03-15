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Spot piyasada elektrik fiyatları 

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1543 lira 99 kuruş olarak belirlendi

Spot piyasada elektrik fiyatları 
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,17 artışla 1 milyar 178 milyon 826 bin 200 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 19.00'da 3 bin 50 lira, en düşük saat 12.00'de 1543 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 218 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 244 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1539 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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