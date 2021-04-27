'Türkiye ile rekabet edecek ülke yok'

İsveç merkezli dijital müzik dinleme platformu Spotify'ın bazı ülkelerde fiyat artışına gideceği öğrenildi. 187 ülkede kullanılabilen Spotify'ın abonelik paketleri ve fiyat artışı açıklaması araştırılıyor. İşte Spotify paketleri ve fiyat artışları

SPOTİFY ABD'DE VE AVRUPA'DA FİYATLARINI ARTTIRIYOR!

Amerika merkezli teknoloji haber sitesi The Verge'de yer alan habere göre Spotify, bu hafta Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde aboneliklerinin çoğunun fiyatını arttıracak.

Spotify tarafından abonelere gönderilen maillere göre ABD'de fiyat artışı yaşanacak abonelik tipi sadece Aile aboneliğinde olacak. Spotify Aile tipi aboneliğin ücret, ABD'de aylık 14,99 dolardan 15,99 dolara yükselecek. Duo, Premium ve Öğrenci fiyatları ise aynı kalacak.

Avrupa ve Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde 30 Nisan'dan itibaren yaşanacak fiyat artışı ise Öğrenci, Duo ve Aile planları için geçerli olacak.

Birleşik Krallık'ta Spotify öğrenci ve Duo aboneliği (iki kişi için) ayda 12,99 eurodan 13,99 euroya yükselecek. Spotify Aile planı (altı hesaba kadar) ayda 14,99 eurodan 16,99 euroya sıçrayan aile kullanıcıları da fiyat artışlarından etkilenecek.

Benzer fiyat artışları, bazı Avrupa ülkelerindeki Spotify kullanıcılarını da etkileyecek. İrlanda ve diğer birkaç Avrupa ülkesi, hem Öğrenci hem de Duo'nun her ay birer avro artarak sırasıyla 5,99 avro ve 12,99 avroya yükseldiğini görecek. Avrupa'daki Aile planı da ayda 14,99 eurodan 17,99 euroya yükseliyor. Asya ve Güney Amerika'daki bazı ülkeler de benzer fiyat artışları görecek.

Spotify'ın Türkiye abonelik ücretlerinin değişip değişmeyeceği yönünde bir bilgi henüz yok.