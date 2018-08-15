Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de hizmet veren Spotify online müzik platformudur. Başlarda ücretsiz üyeliğe zaman kısıtlaması getirse de ilerleyen dönemlerde istenildiği kadar ücretsiz dinleme hakkı tanımaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakama göre 83 milyon Spotify kullanıcı var. Spotify geçtiğimiz son 2 ayda 8 milyon yeni abone daha kazanarak bu rakama ulaştı. Spotify’la ilgili kullanıcıların en sık yaşadığı durumlardan biri şifre unutma ve mail adresi değiştirme işlemleri… Spotify dinleyicileri şifre ve parola işlemleri için hesap ayarları menüsü kullanabilirler. İster ücretli üyelik isterse de ücretsiz üyelik kullanın parola sıfırlama ve e posta değiştirme işlemlerinde aynı yolu izlersiniz.

PAROLA SIFIRLAMA İŞLEMİ

Şifrenizi unuttuysanız parola sıfırla özelliğinde faydalanmalısınız. Parolanızı sıfırlamak için yazımızdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı mail adresiniz de gerekli. Aşağıdaki adımları izleyin;

https://www.spotify.com/tr/password-reset/ linkini adres çubuğuna yapıştır,

E-posta adresini ya da kullanıcı adınızı gir,

Mailine gönderilen iletideki linke tıkla ve yeni şifre belirle.

SPORTIFY PAROLA SIFIRLAMA İÇİN TIKLA

E POSTA DEĞİŞTİRME

Spotify’a üye olunan mail adresini değiştirmek için hesap ayarlarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin;

- Spotify’a giriş yapıp hesap sayfasına giriş yap,

- Profil düzenle kısmını açıp yeni e-posta adresini gir.

- vParolanı onayla ve profilini kaydet

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