Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Çekimleri Temmuz ayında başlayan Güney Kore yapımı Squid Game yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla izleme rekoru kıran dizinin izleyicileri "Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Netflix Squid Game 2. sezonu hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 19.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:39 facebook

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Squid Game 2. sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ve tüm dünyayı kasıp kavuran dizinin ikinci sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Netflix Squid Game 2. sezon tarihi hakkında güncel bilgiler...

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SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN? Squid Game'in çekimler 2023 yılının Temmuz ayında başladı ve çekimlerin en az on ay sürmesi bekleniyor. Buna göre; Dizinin 2024 yılının ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. Squid Game'in 2. sezonunun çıkış tarihine ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek.