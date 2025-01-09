Squid Game 3. sezon tarihi: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in Güney Kore dizisi Squid Game'in 2. sezonu 26 Aralık'ta yayınlandı. 7 bölümden oluşan sezon, heyecanın dozunu iyice arttırdı. Gözler ise yeni sezona çevrildi. Üçüncü sezon için 2025 yılı işaret edilmiş ama kesin bir tarih verilmemişti. Ancak Netflix Kore YouTube kanalı üzerinden Squid Game 3. sezon yayın tarihi duyuruldu. Daha sonra yanlışlıkla paylaştığı düşünülen bu video, kısa süre içinde sayfadan kaldırıldı. Tarihin doğruluğunu merak eden izleyiciler ise bu noktada "Squid Game 3. sezon ne zaman?" sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar…
Squid Game 3. sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix’in dünya çapında adından söz ettiren dizisi Squid Game’in 2. sezonu Aralık ayında yayınlandı. Şimdi tüm gözler Güney Kore yapımı dizinin 3. ve final sezonuna çevrildi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Netflix’ten beklenmedik bir açıklama geldi. Squid Game yeni sezon yayın tarihini net bir şekilde açıklayan platform, durumu fark edince paylaşımı hemen sildi. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
SQUİD GAME 3. SEZON BEKLENİYOR!
Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.
Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.
HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.
Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.
SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.
Paylaşımda, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.
Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.