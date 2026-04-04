        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Organizasyon anlamında iyi bir Göztepe vardı - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Organizasyon anlamında iyi bir Göztepe vardı

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Organizasyon anlamındaysa iyi bir Göztepe vardı. Rakibe neredeyse hiç fırsat vermedik. Aynı zamanda Gençlerbirliği de çok iyi bir takım, çok iyi bir hocaları ve oyuncuları var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 17:26 Güncelleme:
        "Organizasyon anlamında iyi bir Göztepe vardı"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün aslında iki takım adına da çok zor ve sıkı bir maçtı. Çünkü iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Bu, zaman zaman maçın kalitesini de etkiledi. Daha önce bizim hak ettiğimiz ama kazanamadığımız maçlar olmuştu. Bugünse mücadele ettik ama aynı zamanda kazanamama şansımızın olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla beraber organizasyon anlamındaysa iyi bir Göztepe vardı. Rakibe neredeyse hiç fırsat vermedik. Aynı zamanda Gençlerbirliği de çok iyi bir takım, çok iyi bir hocaları ve oyuncuları var. Onların da ileride daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum" diye konuştu.

