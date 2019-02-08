SOCAR Türkiye'den konuya ilişkin açıklamada, İzmir Aliağa’da 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve 19 Ekim 2018’de açılış töreni yapılan STAR Rafineri'den Petkim'e ilk ürün satışının gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, ilk naftanın, iki tesisin de aynı bölgede yer almasının sağladığı lojistik avantajla Petkim’e boru hatları vasıtasıyla ulaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, ilk naftayı Petkim’e vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Rafineride önemli bir süreci daha geride bıraktık. 19 Ekim’de gerçekleşen açılışımızın ardından kademeli olarak üretime başladık ve ürettiğimiz ilk naftayı Petkim’e ulaştırdık. Entegre bir tesis olarak tasarlanan rafineride yıllık 1,6 milyon tonluk nafta üretimimiz olacak. İlk etapta, kardeş kuruluşumuz Petkim’e bin 303 ton nafta verdik ancak tam kapasite üretime geçmemizle birlikte, Petkim'in ham maddesi olan naftanın tamamını buradan sağlayacağız. Bunun Türk ekonomisinin yanı sıra Petkim'e de çok önemli katkısı olacak çünkü artık Petkim, ham maddesi için oluşturduğu maliyet kalemleri arasından navlunu çıkaracak. Bu sinerji, Petkim'in verimliliğini artıracak. Rafineride tüm çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor. Tam kapasite üretime geçmeye ve iç pazara ürün sunmaya hazırlanıyoruz."
"KARLILIK ARTACAK"
Petkim ve STAR Rafineri iş birliğinden büyük bir sinerji beklediklerini vurgulayan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ise dünyada en verimli çalışan şirketlerin entegre şirketler olduğuna dikkati çekti.
Mammadov, STAR Rafineri’nin üretime başlamasından önce ham maddeleri olan naftayı farklı yerlerden almak durumunda kaldıklarını anımsatarak, "Ürünün belirli bir kalitede olmaması da verimimizi etkiliyordu. Artık aynı standarttaki ürünü üstelik navlun ücreti ödemeden alabileceğiz. Bu, iki şirket için büyük bir sinerji sağlayacak. Önümüzdeki dönemde hem ürün kalitesi hem lojistik avantajlar hem de ortak hizmetler ve ortak altyapımız sayesinde karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda, hammadde ihtiyacımızın tamamını STAR Rafineri’den karşılamaya başlayacağız. Optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Büyük potansiyel gördüğümüz bu entegrasyonla üretimimiz ve verimliliğimizde çok büyük artış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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