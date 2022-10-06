STARBUCK KAHVE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yapılan zamın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şu şekilde oldu:

Filtre kahve: 37 TL

Türk Kahvesi: 36 TL

Americano: 44 TL

Latte: 49 TL