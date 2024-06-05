Starliner mekiği nihayet uzayda! Boeing, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yolladı. Starliner mekiği daha önce iki kez yola çıkmaya hazırlanmış ancak engeller çıkmıştı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.06.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:13 facebook

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