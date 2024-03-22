Steam hex nedir, nasıl alınır?

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve bilgisayar oyuncuları arasında büyük bir popülerlik kazanan global bir oyun dağıtım platformudur. Oyuncular, Steam sayesinde istedikleri oyunlara kolayca erişebilir, güncellemeleri takip edebilir ve çok oyunculu oyunlar için gerekli altyapıya sahip olabilirler. Ancak, bazı özel sunucularda oyun oynamak istediğinizde Steam hex veya Steam ID'nizin gerekebileceğini biliyor muydunuz? Bu yazıda, Steam hex'in ne olduğunu ve nasıl kolayca edinebileceğinizi adım adım açıklıyoruz.

Steam

Steam bilgisayar oyuncularının dünya çapında en çok tercih ettikleri, geniş çapta dağıtım platformlarının başında gelen bir Valve Corporation girişimidir. Oyuncular bu platform üzerinden arzu ettikleri oyunları satın alabilir, bilgisayarlarına indirebilir ve oyun geliştirmelerini güncelleyebilirler. Bunun yanı sıra Steam çok oyunculu oyunların oynanması için gereken alt yapıyı da sunmaktadır. Windows, Linux ve Mac OS işletim sistemleri üzerinde çalışan Steam bu işletim sistemlerini destekleyen içeriklerin kurulumuna da aracılık eder. Aynı zamanda Windows işletim sistemi üzerinde çalışan oyunların Linux işletimi sisteminde çalışmasını sağlayan bir geliştirmeleri de mevcuttur. Steam kullanıcılarına kolay erişim, güvenli alışveriş, aile paylaşımı, farklı cihazlardan erişim gibi kolaylıklar sağlayarak rakipleri arasında ön plana çıkmayı başarmış bir platformdur. Steam tüm geniş çaplı dağıtım platformları arasında en geniş kütüphaneye sahip platformdur. Steam aynı zamanda oyuncuların yayın yapmasına, oyunlar hakkında yorumlar paylaşmasına, kullanıcıların geliştirdiği oyun modifikasyonlarını paylaşmalarına da imkan sağlayarak bir oyuncu topluluğu oluşmasına destek olmaktadır.

REKLAM Steam Hex Hex, heksademisal teriminin ingilizce kısaltmasıdır. Heksademisal yazılım alanında kullanılan 16 tabanlı matematiksel sayı sistemidir. Sayıların 16 farklı sembolle temsil edildiği heksademisal sistemde 0 ile 9 arasındaki rakamlar ile A ile F arasındaki harfler belirli sayıları temsil etmek üzere kullanılır. Steam hex heksademisal yöntemle oluşturulmuş Steam ID’nin bir diğer tabiridir. Steam hex veya Steam ID oyunları kendi serverları haricinde bir server üzerinde oynamak istediğinizde server sağlayacılar tarafından talep edilebilir. Örneğin GTA V oyununu FiveM serverları üzerinde oynamak isterseniz sizden Steam hesabınıza ait Steam hex kodunu talep edeceklerdir. Peki Steam hex nasıl alınır? Steam ID’nize nasıl ulaşabilirsiniz?