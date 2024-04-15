Steam indirimleri oyuncuların yüzünü güldürdü: 100 TL 'nin altında alınabilecek oyunlar
Steam indirimleri, platformun dolar bazında ödeme yöntemine geçmesinin ardından daha da büyük önem kazandı. Steam'de yüzde 90'a kadar varan bu büyük indirimde kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyunları haberimizde derledik. İşte, Steam indirimlerinde alabileceğiniz 100 TL altı yüksek puanlı oyunlar...
Aksiyondan bulmacaya, korkudan aksiyona kadar birçok farklı türde oyunlar Steam'de indirime girdi. Steam indirimleri devam ederken; platformun ortalama fiyatlarına göre oldukça bütçe dostu sayılabilecek 12 popüler oyunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, Steam'de 100 TL altında alınabilecek 12 popüler oyun...
TERRARIA
Bağımsız Yapımcı Oyunları arasında üst sıralarda yer alan Terraria yüzde 50 indirim ile 2.89 USD ile satın alınabiliyor.
OYUN HAKKINDA
Birbirinden farklı mekanlarda çeşitli düşmanlarla savaşmak için silah yap. İşine yarayan donanımlar, para ve diğer faydalı şeyler için derinlere doğru kazı yap. Kendi dünyanı inşaa etmek için ihtiyaç duyduğun kaynakları topla. Bir ev, bir hisar, hatta bir kale inşaa et. İnsanlar orada yaşamaya gelecektir ve belki de yolculuklarında sana yardımcı olacak çeşitli mallar satacaklardır.
Ancak dikkat etmelisin, seni bekleyen birçok zorlu görev var...
RIDE
Steam, yarış oyunları tutkunlarını da unutmamış. Ride oyununu yüzde 90 indirim ile 1.49 USD ile kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
OYUN HAKKINDA
Motosiklet tarihini yazan markaların 100’den fazla motosikletini seçip Dünya Turu’na katılın. GP pistleri, yol pistlerine, şehir içi pistleri olmak üzere üç farklı pist tipine ayrılmış Motosiklet Festivalleri’nde rakiplerinize meydan okuyun. Her yarıştan sonra motosikletinizi modifiye edin ve Dünya Sıralaması’nda yükselerek RIDE’daki en hızlı sürücü olun. Dünya Turu’na ek olarak oyuncular farklı oyun modlarını da tercih edebilir; Hızlı Yarış, Zaman Karşı Mücadele, Bölünmüş Ekran ve Şampiyona’daki Hızlı Yarış bölümünde 12 kişiye kadar çevrimiçi yarış.
THE WALKING DEAD
Robert Kirkman'ın aynı isimli çizgi romanına dayanan zombi oyunu The Walking Dead'e yüzde 75 indirim ile 1.99 USD'ye sahip olabilirsiniz.
OYUN HAKKINDA
Zombilerin harap ettiği bir dünyada kendisine ikinci bir yaşam şansı verilen hüküm giymiş bir suçlu olan Lee Everett olarak oyuna başlıyorsunuz. Cesetlerin hayata döndüğü ve hayatta kalanların kendi güvenliklerini korumak için hiçbir şeyden vazgeçmediği bir dönemde, Clementine adındaki yetim bir kızı korumak, cehenneme dönen bir dünyada ona kurtuluşu sunabilirsiniz.
FLORENCE
İnteraktif bir hikaye ve video oyunu olan Florence, yüzde 67 indirim ile 1.25 USD'ye Steam'de satılıyor.
OYUN HAKKINDA
Florence Yeoh, 25 yaşına geldiğinde kapana kısılmış gibi hisseder. Hayatı; iş, uyku ve sosyal medyada uzun zaman geçirme rutininden ibaret hale gelir. Daha sonra, günün birinde tüm dünyaya bakış açısını değiştiren, Krish adında bir çello sanatçısı ile tanışır.
Florence ve Krish'in ilişkisini, flört etmekten kavga etmeye, birbirine yardım etmekten ayrılmaya kadar tüm detaylarıyla önceden yazılmış oyun senaryoları sayesinde yaşayın. Florence, ""hayattan bir kesit"" türündeki çizgi romanlardan esinlenilerek yapılmış samimi, dobra ve kişisel bir oyundur.
PACIFY
Korku oyunu severlerin gözde oyunlarından biri olan Pacify yüzde 30 indirimle 2.09 USD'ye satışa sunuldu.
OYUN HAKKINDA
Az önce PAH Inc.'deki işi kabul ettiniz. Doğaüstü Olay Yardımcıları Anonim Şirketi, evet kulağa klişe geliyor, ama maaş harika. Asla gerçek bir tehlikede olmayacağınızı söylediler ve şu anda tonlarca işleri bulunuyor. İlk işiniz bazı eski perili evlerde. Evi satışa çıkarmak isteyen bir komisyoncu var, ancak kasabadaki herkes aracılığıyla evin içinde yaşayan kötülük söylentileri yayılıyor, komisyoncunun evin güvenli olduğuna dair bazı kanıtlara ihtiyacı var.
İster tek oyunculu modda yalnız oynayın isterseniz çok oyunculu modda 3 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayın. Çok oyunculu modda arkadaşlarınızla birlikte veya onlara karşı oynamayı seçebilirsiniz. Kızı Sakinleştirmek ile ilgili ipuçları için notları okuyun. Size yardımcı olmaları için yolunuzdaki anahtarları, oyuncak bebekleri, odunları ve kibritleri bulun ve kullanın. Kız sizi duyabilir ve görebilir. Görüş alanının dışında kalın ve mümkün olduğunca sessiz olun. Kazanmak için farklı stratejiler deneyin.
INSIDE
İki boyutlu bir bulmaca-platform oyunu olan Inside, aksiyon ile zorlayıcı bulmacaları bir arada sunuyor. Steam'de yüzde 90 indirimle bu oyuna 1.04 USD'ye sahip olabilirsiniz.
OYUN HAKKINDA
Terk edilmiş ve yalnız, bir çocuk kendini karanlık bir projenin merkezine çekilmiş bir halde buluyor.
FALLOUT 4
Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan yakın zamanda dizisi de çekilen Fallout 4'u yüzde 75 indirim ile 2.99 USD'ye kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
OYUN HAKKINDA
Vault 111'den hayatta kalan tek kişi olarak, nükleer savaşın yok ettiği bir dünyaya giriyorsunuz. Her saniye bir hayatta kalma mücadelesi olan bu oyunda Çorak Toprakların kaderini yalnızca siz yeniden inşa edebilir ve belirleyebilirsiniz.
SLAY THE SPIRE
Bir strateji oyunu olan Slay the Spire'ı yüzde 75 indirim ile 2.87 USD'ye alabilirsiniz.
OYUN HAKKINDA
Benzersiz bir deste oluşturun, acayip yaratıklarla karşılaşın, muazzam güçlere sahip kalıntıları keşfedin, ve Spire'ı katledin!
EURO TRUCK SIMULATOR 2
Bir açık dünya kamyon simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2 son dönemin en gözde oyunlarından biri konumunda. Bu popüler oyuna da yüzde 75 indirimle 2.52 USD'ye sahip olabilirsiniz.
OYUN HAKKINDA
Önemli yüklerinizi kamyonunuzla akıl almaz mesafelere teslim edin, Avrupa'yı bir uçtan uca dolaşırken yolların kralı olun! İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve pek çok diğer ülkede keşfedilecek düzinelerce şehirde; dayanıklılık, beceri ve hız sınırlarınızı zorlayın. Direksiyonun başına geçin ve seçkin bir kamyon ekibinin parçası olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayın!
KINGDOM TWO CROWNS
Ortaçağ atmosferine sahip ve piksel grafikli strateji oyunu Kingdom Two Crowns yüzde 75 indirim ile 2.62 USD'ye oyunseverlerin beğenisine sunuldu.
OYUN HAKKINDA
Kingdom Two Crowns, modern piksel sanatı dokunuşlarına ve görsel sadelik hissine sahip yana ilerlemeli bir mikro strateji oyunudur. Atının üstündeki bir hükümdarın yerine geç, etrafına sadık bir halk topla, krallığını kur ve onu paranı ve tacını çalmak isteyen açgözlü yaratıklardan koru.
Yepyeni hikâye modunda hükümdarlar, Açgözlülük'ü tamamen yenmenin bir yolunu bulana dek ayakta kalabilecek bir krallık inşa etmek için çalışmalı. Yeni binekleri ve kuytu köşelere saklanmış sırları bulmak için çevreyi keşfet.
Fakat yalnız hükmetmek zorunda değilsin! Kingdom Two Crowns'a özgü yeni, işbirliğine dayalı oyun modu sayesinde hükümdarlar klasik tek kişilik deneyimi veya arkadaşlarından yardım almayı tercih edebilir, bu şekilde yerel ya da çevrimiçi olarak birlikte çalışabilir, oyuna istediklerinde girip çıkabilirler.
JOURNEY
Eski bir medeniyetin kalıntılarını, tarih öncesi dönemlere ait izleri barındıran Journey yüzde 85 indirim ile 1.24 USD'ye satın alınabiliyor.
OYUN HAKKINDA
Harabelerin üzerinde süzülüp sırlarını gün yüzüne çıkarmak için kumlarda kayarken eski ve gizemli Journey’in kadim ve gizemli dünyasını keşfet. İster kendi başına oyna, ister dost bir gezginle oyna ve bu engine dünyayı onunla birlikte keşfet. Çarpıcı görsellerin ve Grammy adayı gösterilmiş bir müziğe sahip olan Journey, eşi benzeri olmayan nefes kesici bir deneyim sunuyor.