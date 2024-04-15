Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.761,46 %-0,54
        DOLAR 32,3961 %0,12
        EURO 34,5575 %0,30
        ALTIN 2.447,35 %0,36
        FAİZ 45,40 %-0,04
        GÜMÜŞ GRAM 29,54 %1,76
        BITCOIN 66.555,00 %4,21
        GBP/TRY 40,4999 %0,47
        EUR/USD 1,0656 %0,15
        BRENT 89,74 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 4.001,39 %0,36
        Haberler Ekonomi Teknoloji Steam indirimleri ile bütçe dostu eğlence: İşte, Steam'de 100 TL altında 12 popüler oyun - Teknoloji Haberleri

        Steam indirimleri oyuncuların yüzünü güldürdü: 100 TL 'nin altında alınabilecek oyunlar

        Steam indirimleri, platformun dolar bazında ödeme yöntemine geçmesinin ardından daha da büyük önem kazandı. Steam'de yüzde 90'a kadar varan bu büyük indirimde kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyunları haberimizde derledik. İşte, Steam indirimlerinde alabileceğiniz 100 TL altı yüksek puanlı oyunlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aksiyondan bulmacaya, korkudan aksiyona kadar birçok farklı türde oyunlar Steam'de indirime girdi. Steam indirimleri devam ederken; platformun ortalama fiyatlarına göre oldukça bütçe dostu sayılabilecek 12 popüler oyunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, Steam'de 100 TL altında alınabilecek 12 popüler oyun...

        2

        TERRARIA

        Bağımsız Yapımcı Oyunları arasında üst sıralarda yer alan Terraria yüzde 50 indirim ile 2.89 USD ile satın alınabiliyor.

        OYUN HAKKINDA

        Birbirinden farklı mekanlarda çeşitli düşmanlarla savaşmak için silah yap. İşine yarayan donanımlar, para ve diğer faydalı şeyler için derinlere doğru kazı yap. Kendi dünyanı inşaa etmek için ihtiyaç duyduğun kaynakları topla. Bir ev, bir hisar, hatta bir kale inşaa et. İnsanlar orada yaşamaya gelecektir ve belki de yolculuklarında sana yardımcı olacak çeşitli mallar satacaklardır.

        Ancak dikkat etmelisin, seni bekleyen birçok zorlu görev var...

        3

        RIDE

        Steam, yarış oyunları tutkunlarını da unutmamış. Ride oyununu yüzde 90 indirim ile 1.49 USD ile kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

        OYUN HAKKINDA

        Motosiklet tarihini yazan markaların 100’den fazla motosikletini seçip Dünya Turu’na katılın. GP pistleri, yol pistlerine, şehir içi pistleri olmak üzere üç farklı pist tipine ayrılmış Motosiklet Festivalleri’nde rakiplerinize meydan okuyun. Her yarıştan sonra motosikletinizi modifiye edin ve Dünya Sıralaması’nda yükselerek RIDE’daki en hızlı sürücü olun. Dünya Turu’na ek olarak oyuncular farklı oyun modlarını da tercih edebilir; Hızlı Yarış, Zaman Karşı Mücadele, Bölünmüş Ekran ve Şampiyona’daki Hızlı Yarış bölümünde 12 kişiye kadar çevrimiçi yarış.

        4

        THE WALKING DEAD

        Robert Kirkman'ın aynı isimli çizgi romanına dayanan zombi oyunu The Walking Dead'e yüzde 75 indirim ile 1.99 USD'ye sahip olabilirsiniz.

        OYUN HAKKINDA

        Zombilerin harap ettiği bir dünyada kendisine ikinci bir yaşam şansı verilen hüküm giymiş bir suçlu olan Lee Everett olarak oyuna başlıyorsunuz. Cesetlerin hayata döndüğü ve hayatta kalanların kendi güvenliklerini korumak için hiçbir şeyden vazgeçmediği bir dönemde, Clementine adındaki yetim bir kızı korumak, cehenneme dönen bir dünyada ona kurtuluşu sunabilirsiniz.

        5

        FLORENCE

        İnteraktif bir hikaye ve video oyunu olan Florence, yüzde 67 indirim ile 1.25 USD'ye Steam'de satılıyor.

        OYUN HAKKINDA

        Florence Yeoh, 25 yaşına geldiğinde kapana kısılmış gibi hisseder. Hayatı; iş, uyku ve sosyal medyada uzun zaman geçirme rutininden ibaret hale gelir. Daha sonra, günün birinde tüm dünyaya bakış açısını değiştiren, Krish adında bir çello sanatçısı ile tanışır.

        Florence ve Krish'in ilişkisini, flört etmekten kavga etmeye, birbirine yardım etmekten ayrılmaya kadar tüm detaylarıyla önceden yazılmış oyun senaryoları sayesinde yaşayın. Florence, ""hayattan bir kesit"" türündeki çizgi romanlardan esinlenilerek yapılmış samimi, dobra ve kişisel bir oyundur.

        6

        PACIFY

        Korku oyunu severlerin gözde oyunlarından biri olan Pacify yüzde 30 indirimle 2.09 USD'ye satışa sunuldu.

        OYUN HAKKINDA

        Az önce PAH Inc.'deki işi kabul ettiniz. Doğaüstü Olay Yardımcıları Anonim Şirketi, evet kulağa klişe geliyor, ama maaş harika. Asla gerçek bir tehlikede olmayacağınızı söylediler ve şu anda tonlarca işleri bulunuyor. İlk işiniz bazı eski perili evlerde. Evi satışa çıkarmak isteyen bir komisyoncu var, ancak kasabadaki herkes aracılığıyla evin içinde yaşayan kötülük söylentileri yayılıyor, komisyoncunun evin güvenli olduğuna dair bazı kanıtlara ihtiyacı var.

        İster tek oyunculu modda yalnız oynayın isterseniz çok oyunculu modda 3 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayın. Çok oyunculu modda arkadaşlarınızla birlikte veya onlara karşı oynamayı seçebilirsiniz. Kızı Sakinleştirmek ile ilgili ipuçları için notları okuyun. Size yardımcı olmaları için yolunuzdaki anahtarları, oyuncak bebekleri, odunları ve kibritleri bulun ve kullanın. Kız sizi duyabilir ve görebilir. Görüş alanının dışında kalın ve mümkün olduğunca sessiz olun. Kazanmak için farklı stratejiler deneyin.

        7

        INSIDE

        İki boyutlu bir bulmaca-platform oyunu olan Inside, aksiyon ile zorlayıcı bulmacaları bir arada sunuyor. Steam'de yüzde 90 indirimle bu oyuna 1.04 USD'ye sahip olabilirsiniz.

        OYUN HAKKINDA

        Terk edilmiş ve yalnız, bir çocuk kendini karanlık bir projenin merkezine çekilmiş bir halde buluyor.

        8

        FALLOUT 4

        Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan yakın zamanda dizisi de çekilen Fallout 4'u yüzde 75 indirim ile 2.99 USD'ye kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

        OYUN HAKKINDA

        Vault 111'den hayatta kalan tek kişi olarak, nükleer savaşın yok ettiği bir dünyaya giriyorsunuz. Her saniye bir hayatta kalma mücadelesi olan bu oyunda Çorak Toprakların kaderini yalnızca siz yeniden inşa edebilir ve belirleyebilirsiniz.

        9

        SLAY THE SPIRE

        Bir strateji oyunu olan Slay the Spire'ı yüzde 75 indirim ile 2.87 USD'ye alabilirsiniz.

        OYUN HAKKINDA

        Benzersiz bir deste oluşturun, acayip yaratıklarla karşılaşın, muazzam güçlere sahip kalıntıları keşfedin, ve Spire'ı katledin!

        10

        EURO TRUCK SIMULATOR 2

        Bir açık dünya kamyon simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2 son dönemin en gözde oyunlarından biri konumunda. Bu popüler oyuna da yüzde 75 indirimle 2.52 USD'ye sahip olabilirsiniz.

        OYUN HAKKINDA

        Önemli yüklerinizi kamyonunuzla akıl almaz mesafelere teslim edin, Avrupa'yı bir uçtan uca dolaşırken yolların kralı olun! İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve pek çok diğer ülkede keşfedilecek düzinelerce şehirde; dayanıklılık, beceri ve hız sınırlarınızı zorlayın. Direksiyonun başına geçin ve seçkin bir kamyon ekibinin parçası olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayın!

        11

        KINGDOM TWO CROWNS

        Ortaçağ atmosferine sahip ve piksel grafikli strateji oyunu Kingdom Two Crowns yüzde 75 indirim ile 2.62 USD'ye oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

        OYUN HAKKINDA

        Kingdom Two Crowns, modern piksel sanatı dokunuşlarına ve görsel sadelik hissine sahip yana ilerlemeli bir mikro strateji oyunudur. Atının üstündeki bir hükümdarın yerine geç, etrafına sadık bir halk topla, krallığını kur ve onu paranı ve tacını çalmak isteyen açgözlü yaratıklardan koru.

        Yepyeni hikâye modunda hükümdarlar, Açgözlülük'ü tamamen yenmenin bir yolunu bulana dek ayakta kalabilecek bir krallık inşa etmek için çalışmalı. Yeni binekleri ve kuytu köşelere saklanmış sırları bulmak için çevreyi keşfet.

        Fakat yalnız hükmetmek zorunda değilsin! Kingdom Two Crowns'a özgü yeni, işbirliğine dayalı oyun modu sayesinde hükümdarlar klasik tek kişilik deneyimi veya arkadaşlarından yardım almayı tercih edebilir, bu şekilde yerel ya da çevrimiçi olarak birlikte çalışabilir, oyuna istediklerinde girip çıkabilirler.

        12

        JOURNEY

        Eski bir medeniyetin kalıntılarını, tarih öncesi dönemlere ait izleri barındıran Journey yüzde 85 indirim ile 1.24 USD'ye satın alınabiliyor.

        OYUN HAKKINDA

        Harabelerin üzerinde süzülüp sırlarını gün yüzüne çıkarmak için kumlarda kayarken eski ve gizemli Journey’in kadim ve gizemli dünyasını keşfet. İster kendi başına oyna, ister dost bir gezginle oyna ve bu engine dünyayı onunla birlikte keşfet. Çarpıcı görsellerin ve Grammy adayı gösterilmiş bir müziğe sahip olan Journey, eşi benzeri olmayan nefes kesici bir deneyim sunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli