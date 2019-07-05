Steam nedir? Steam nasıl kullanılır, nasıl indirilir?

Steam uygulaması, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır.

STEAM NASIL İNDİRİLİR?

STEAM ANA SAYFA linke tıklayarak Steam'ın ana sayfasına giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ üst köşede ki Install Steam yazan yere tıklayarak kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

STEAM'A NASIL ÜYE OLURUM?

"Sign Inn" bölümünden mail adresinizle birlikte kolaylıkla üyelik oluşturabilirsiniz.

Mağaza



Steam Mağazası 3 Ağustos 2017 itibarıyla 16574 oyun, 12154 indirilebilir içerik (DLC),12154 oyunun deneme sürümü (demo) sürümü, 476 yazılım ve 588 video yayınına ev sahipliği yapmaktadır. 16 Haziran 2015'ten itibaren Steam Mağazası'nda Türk lirası ile alışveriş yapabilme imkanı sunulmuştur.

Mağaza, aynı zamanda perakende olarak farklı sitelerden satın alınmış anahtarların (CD Anahtarı olarak da bilinir) da etkinleştirilmesine imkân tanır.

Mağaza sayfaları, içeriklerin hakkında bilgi veren değerlendirmeler de içerir. Değerlendirmeler, sadece içeriği kütüphanesinde bulunduran gerçek kullanıcılar tarafından yapılabilir. Yorum yapabilmek için içeriğin belirli bir süre kullanılmış olması gerekir.

Oyun indirmek ve oynamak dışında, satın alınması gibi tüm işlemler Steam'in web sitesinden, istemcisinden veya mobil yazılımından yapılabilir.

Mağazadaki tüm içerik, arkadaş listesindeki kişilere hediye etmek için de satın alınabilir.

Topluluk

Steam Topluluğu, kullanıcılar ve Steam'de barındırılan tüm içerikler için aşağıdaki ek özellikleri sunar:

Sosyal medya benzeri arkadaş listesi oluşturmak, grup oluşturmak, gruplara katılmak,

Steam üzerindeki oyun, yazılım ve videolar hakkında forum tartışmaları oluşturmak, tartışmalara katılmak,

Arkadaşlar ile sohbet etmek, oyunlara davet etmek, oynadıkları oyunları görüntülemek,

Oynanılan oyunun yayınını yapmak,

Sahip olunan oyunlardan alınan ekran görüntülerini saklamak, topluluk ile paylaşmak,

Steam üzerindeki içerik hakkında rehber, mod, çizim, öge oluşturup paylaşmak,

Oyunlar için öğeler satın almak

Steam Cloud



Oynanılan oyunların kayıtlarını, ayarlarını, profil seçeneklerini ve Steam istemcisinin ayarlarını saklayan Steamworks bulut sistemidir. Bu özellik sayesinde, Steam herhangi bir bilgisayara kurulduğunda, ayarlar otomatik olarak geri yüklenecektir. Aynı şekilde, daha önceden oynanılan oyunların kayıtları da, oyunun yüklenmesiyle birlikte indirilecektir. İki farklı bilgisayarda aynı oyunun farklı kayıtları bulunuyorsa, çakışmanın çözülmesi için kullanıcıya sorulur. Bu özellik, tamamıyla kapatılabileceği gibi, her oyun için ayrı ayrı seçilebilir.

Aile Kütüphanesi



Aile Kütüphanesi Paylaşımı, hesap sahibinin oyun oynamadığı zamanlarda seçili hesapların, izin verilen bilgisayarlarda oyun kütüphanesini kullanmasına izin verir. Aynı anda 10 bilgisayara kadar yetkilendirme yapılabilir. Yetkilendirilmiş her bilgisayarda 5 hesaba kadar izin verilebilir. Aile Kütüphanesi, sadece oyunlarda kullanılabilir. Video ve yazılımlarda kullanılmaz.

Geniş Ekran Modu



Geniş Ekran Modu, Steam oyunlarının televizyon ve kontrolcü ile birlikte, fare ve klavye kullanmadan oynanmasını sağlayan bir kiptir. İstemci, televizyon ve kontrolcü ile etkileşim için yeniden gösterilir. Bu mod, bilgisayar monitöründe de kullanılabilir.

İstatistikler

Steam Kullanıcı İstatistikleri (Ağustos 2018)

Steam geliştiriciler için çeşitli istatistikler toplar. Bunlardan ilki, etkin olan kullanıcı sayısıdır. Bu sayfa aynı zamanda, eş zamanlı olarak içeriklerin kullanım sıralamasını anlık olarak verir.

İndirme istatistikleri, seçilen ülkeye göre veya küresel olarak sunulan bant genişliği hakkında bilgi verir. Bu aynı zamanda bir ülkede en çok kullanılan internet servis sağlayıcısını da görüntüler.

Steam, tamamen gönüllü ve anonim olarak, kullanıcıların kullandığı donanımlar hakkında da veri toplar. Her ay sunulan raporda en çok kullanılan işletim sistemi, işlemci, ekran kartı gibi veriler sunulur.

Son olarak toplanılan istatistikler de destek raporları hakkındadır. Açılan talepler ve destek ekibinin yanıtlama hızı bu sayfa da toplanır.