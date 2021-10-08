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Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz'un kariyeri

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz sosyal medyada milli maç nedeniyle gündem konusu oldu. Almanya doğumlu Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşındadır? İşte Stefan Kuntz'un kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler...

Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz'un kariyeri

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

30 Kasım 1962’de Almanya’da doğan 58 yaşındaki Stefan Kuntz futbola altyapısında yetiştiği Borussia Neunkirchen takımında başladı.

Kariyerinde ilk ve son defa Almanya dışına çıktığı 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz futbol oynadığı dönemde kariyerinde 600 maçta 239 gol attı. Almanya Milli Takımı ile de 30 maçta 11 gole imza attı.

Futbolculuk kariyerine 1 Uefa kupası 1 Bundesliga Gol Krallığı, 1 Bundesliga Yılın Futbolcusu ve 1 de DFB-Pokal (Almanya Ulusal Kupa Turnuvası) Gol Krallığı ödülünü sığdırdı. Stefan Kuntz teknik direktörlük kariyerinde ise Karlsruher takımı ile Almanya 4. Lig şampiyonluğu veAlmanya U21 takımı ile Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.


Transfermarkt’e göre Alman teknik adam ofansif 4-3-3 dizilişini tercih ediyor.

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