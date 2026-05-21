        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Stefan Savic: Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak!

        Stefan Savic: Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak!

        Trabzonspor Kaptanı Stefan Savic, Konyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın bizi çok önemli ve çok zorlu bir maç bekliyor. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için kazanmayı istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:59 Güncelleme:
        "Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak!"

        Trabzonspor ile Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, "Yarın bizi çok önemli ve çok zorlu bir maç bekliyor. Çok hazır ve motive buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için kazanmayı istiyoruz. Trabzonspor için bu kupayı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde büyük bir kulübe geldiğimi bu tarzda maçları oynayacağımın farkındaydım. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Aslında Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı gösteriyor. Umarım herkesin çok eğleneceği bir final olacak. Herkesin de maç sonunda güvenle ve huzurla dönebileceği bir final diliyorum" diye konuştu.

