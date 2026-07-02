Stellantis'ten Türk yöneticiye önemli görev

Stellantis, Avrupa Bölgesi’nde faaliyet gösteren 15 ülkenin tüm operasyonlarından sorumlu olarak Alpagut Girgin’i görevlendirdi.

Girgin, yeni görevinde orta vadede 1.5 milyona ulaşması beklenen bölgede Stellantis bünyesindeki tüm markaların satış ve satış sonrası faaliyetleri ile yapılanmasından sorumlu olacak.

1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevine başlayacak olan Alpagut Girgin'in sorumluluk alanı içinde, aralarında İsrail, Filistin, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Kazakistan’ın bulunduğu 15 pazar bulunuyor.

Kariyerine 1999 yılında Opel'de başlayan Girgin, geçmişt Opel Türkiye Genel Müdürlüğü ve sonrasında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Markalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı gibi stratejik görevler üstlenmişti. Alpagut Girgin 2025 yılı itibarıyla Avrupa Bölgesi'ne geçmişti.