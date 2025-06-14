Stellantis Türkiye'yi devralan Tofaş'ta yeni yönetim

Stellantis Türkiye'yi devralarak dikkatleri üzerine çeken Tofaş'ta yeni bir dönem başlıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tofaş'ın yeni Yönetim Kurulu açıklandı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç görevinden ayrılırken, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu Tofaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir" denildi.

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KOÇ AİLESİNDEN ÜYE BULUNMAYACAĞI TAAHHÜT EDİLMİŞTİ

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'nin paylarının devralınmasına ilişkin Rekabet Kurulu izninin verildiği 18 Nisan tarihinde KAP'a yapılan açıklamada, Koç Topluluğu şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunduğu sürece Tofaş'ın yönetim kurulunda Koç Ailesi mensubu üye bulunmayacağını, her iki şirkette yönetim kurulu üyelerinin farklı kişilerden oluşacağı taahhüt edilmişti.

Bu kapsamda, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmeden hemen önce Ford Otosan yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı açıklandı.

400 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralma anlaşmasına Rekabet Kurulu'ndan onay 18 Nisan tarihinde çıkmıştı.

400 milyon Euro'luk anlaşma kapsamında, Stellantis bünyesindeki Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının da Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetlerini de Tofaş üstlendi. Böylece, Tofaş'ın otomotiv pazarından aldığı pay yüzde 30'a yaklaştı.

Rekabet Kurulu'ndan verilen izin ile ilgili şirketten yapılan açıklamada, "İşlemin verilen taahhütlerle birlikte Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu" ifadeleri kullanılmıştı.