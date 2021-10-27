HABERTURK.COM

Stellantis ve LG Energy Solution, iki şirketin Kuzey Amerika’da batarya hücreleri ve modülleri üretmek için ortak bir girişim oluşturmak üzere mutabakat anlaşması yaptığını duyurdu

2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen tesisin yıllık 40 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip olacağı aktarıldı. Stellantisin, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 40’ından fazlasının elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediği kaydedildi.

Yeni tesiste üretilen bataryaların, Stellantis bünyesindeki markalara ait şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç dışında yeni nesil elektrikli araçlarda da kullanılmak üzere ABD, Kanada ve Meksika’daki Stellantis montaj tesislerine tedarik edileceği belirtildi.

30 MİLYAR EURO HARCAYACAK

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "2030 yılına kadar minimum 260 gigawatt saat kapasiteye ulaşmamıza yardımcı olmak için Stellantis portföyüne eklenecek bir sonraki 'giga fabrikayı' belirlemiş olduk. Hep birlikte, verimlilikte standartları belirleyen, sektöre öncülük eden ve heyecan uyandıran elektrikli araçlar sunacağız" şeklinde konuştu.

Ortak yatırım ile ilgili görüşlerini paylaşan LG Energy Solution Başkanı ve CEO'su Jong-hyun Kim ise, "Stellantis ile bir ortak girişim kurmak, uzun süredir devam eden ortaklığımızda önemli bir kilometre taşı olacak. LGES olarak benzersiz teknik becerilerimizi ve seri üretim kapasitemizi kullanarak bölgedeki potansiyel müşterilerimize batarya çözümleri sağlayıcısı olarak kendimizi konumlandıracağız” diye konuştu.

Stellantis, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmeye 30 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planlarken, gelirlere kıyasla toplam sermaye harcaması ve Ar-Ge harcaması açısından sektörden yüzde 30 daha verimli olmaya devam etmeyi hedefliyor. Konumu hala inceleme sürecinde olan yeni tesis ile ilgili ayrıntılar ve detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacakken, temelinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde atılması planlanıyor.