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2021'de FCA ve PSA'nın birleşimi ile kurulan otomobil üreticisi Stellentis, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) ayrılacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, gelecekte sektörün geleneksel lobi faaliyetlerinden uzaklaşılacağı ve mobilite alanındaki konulara yöneleceği bildirildi.

Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi konumunda olan Stellentis'in 2022 yılı sonuna kadar ACEA'dan ayrılması bekleniyor.

Avrupa otomotiv endüstrisinin lobi faaliyetlerini yürütme amacıyla 1991'de kurulan ACEA'nın 16 üyesi bulunuyor. ACEA'nın üyeleri arasında, BMW Group, DAF, Daimler Truck, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Iveco, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault, Toyota, Volkswagen ve Volvo bulunuyor.

ACEA her ay düzenli olarak Avrupa otomotiv pazarı istatistiklerini de yayınlayan kuruluş olarak biliniyor.

300 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEYECEK

Son dönemde çeşitli gelişmeler ile gündeme gelen Stellantis'in bünyesinde, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall gibi markalar bulunuyor.

Şirketin, kısa bir süre önce ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, araçlarındaki dizel motorlara ait gerçek emisyon değerlerini gizlediği ortaya çıktı.

Stellantis ortaya çıkarılan sahteciliği kabul ederken, ABD’nin Temiz Hava Yasasını ihlal ettiği gerekçesi ile de 300 milyon dolar ceza ödemeye mahkum oldu. Söz konusu soruşturmada, Stellantis'in 100 bin aracında açıklanan emisyon değerlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştı.

ABD'de yürütülen soruşturma, 2015'te Volkswagen'in başını çektiği ve tarihe 'dizel skandalı' olarak geçen olaylar zinciri ile benzerlik göstermesi bakımında dikkat çekmişti.

CEO'NUN MAAŞI KRİZ ÇIKARDI

Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise, geçtiğimiz Nisan ayında aldığı maaş ile gündeme gelmişti.

Tavares'in 2021'de aldığı yıllık 19 milyon euroluk maaş ile 47 milyon euroluk diğer ödemeler Fransa'daki seçim sürecinde tartışılan konuların başında yer almıştı.

Tavares'in aldığı toplam ücret, Fransa'da bugüne kadar bir CEO'nun aldığı en yüksek maaş tutarı olarak da kayıtlara geçmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tavares'in maaşı ile ilgili olarak, "Burada astronomik meblağlardan bahsediyoruz. Bunlara bir üst sınır koymalıyız, Avrupa düzeyinde hareket edersek bu işe yarayabilir" açıklamasında bulunmuştu.