Stjepan Tomas: "Önemli bir üç puan daha aldık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuları tebrik eden Tomas, "Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık. Maça iyi başlamadık. Kaybettiğimiz toplarla rakibe fırsatlar verdik. Attığımız golden sonra oyun olarak da toparlandık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta ligde bay geçeceklerini hatırlatan Hırvat teknik adam, "Sakatların iyileşmesi ve eksiklerimizi gidermek için kamp yapacağız. Eksiklerimizi giderip, gelecek haftalarda galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.