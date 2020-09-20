Stjepan Tomas: “Toparlanacağız”

Süper Lig’in 2. haftasında, Kasımpaşa karşısından sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas, mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getiren Tomas, "İlk golü yedikten sonra toparlandık. Topa sahip olduk ve birkaç pozisyona girdik. Tunay Torun'un direkten dönen bir şutu var. İkinci yarıda da birkaç pozisyon ürettik ama atamadık. Kasımpaşa'nın ikinci golünden sonra ise oyundan düştük. Toparlanacağız. Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan alacağız. Kasımpaşa galibiyeti hak etti. Onları tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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