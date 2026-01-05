STM, milli teknolojilerle 44 askeri gemiye imza attı

STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bugüne kadar yurt içi ve dışında 11 farklı tersanede yürüttüğü 44 askeri gemi platformuyla Türkiye'nin denizcilik vizyonunu uluslararası arenaya taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren STM, korvetten fırkateyne, lojistik destek gemilerinden denizaltı tasarım ve modernizasyon projelerine, otonom su altı sistemlerinden hücumbotlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor.

Yaklaşık 300 nitelikli mühendis kadrosuyla askeri gemi inşa alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan STM, dizayndan teslime kadar inşa ve modernizasyon projelerinin tüm aşamalarını yönetiyor.

Şirket, "mavi vatanda" pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirilmesine katkı sunarak, askeri gemi inşa sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'nin milli savaş gemisi programı MİLGEM ile birlikte STM, bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan için su üstü ve denizaltı projeleri yürüttü. Şirket, Türkiye'deki yetkin tersanelerle birlikte müşteri ülkelerin tersanelerinde de çalışabilme esnekliği sunuyor.

Su üstü platformlarında STM, 4 adet ADA sınıfı korvet, 3 adet Malezya korveti, 2 adet Ukrayna korveti ile Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK projelerinde yer aldı. Fırkateyn projeleri kapsamında ise 8 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn bulunuyor.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, 2024 yılında Türk Donanması'na teslim edilirken, kalan 7 fırkateynin inşası STM-TAİS OG İş Ortaklığı bünyesinde devam ediyor. STM ayrıca, Türk Donanması için Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun tasarımını tamamlayarak inşa sürecini başlattı.

Lojistik destek gemileri alanında da önemli projelere imza atan STM, Türk Donanması için 2 adet Lojistik Destek Gemisi ile Pakistan Donanması için Denizde İkmal Tankeri teslimatlarını gerçekleştirdi. Portekiz Donanması için geliştirilen 2 adet Lojistik Destek Gemisi ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye yaptığı ilk askeri gemi ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Denizaltı alanında ise STM, Gölcük Askeri Tersanesi'nde inşa edilen 6 adet Reis sınıfı denizaltının üretimine mühendislik ve yerlileştirme desteği sağlıyor. Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ü geliştiren şirket, Türk Donanması envanterindeki Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde de görev aldı. Pakistan Agosta90B sınıfı denizaltıların modernizasyonu ile Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatına imza atan STM, bu projelerin ikisini Pakistan'da tamamladı. STM NETA Otonom Sualtı Aracı ile de geleceğin deniz harekat konseptlerine yönelik çözümler geliştiriliyor.