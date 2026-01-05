Habertürk
        STM, milli teknolojilerle 44 askeri gemiye imza attı - Teknoloji Haberleri

        STM, milli teknolojilerle 44 askeri gemiye imza attı

        Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Türk Donanması ve dost ülkeler için yürüttüğü su üstü ve su altı platform projeleriyle küresel ölçekteki etkinliğini artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:24
        Milli teknolojilerle 44 askeri gemi
        STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bugüne kadar yurt içi ve dışında 11 farklı tersanede yürüttüğü 44 askeri gemi platformuyla Türkiye'nin denizcilik vizyonunu uluslararası arenaya taşıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren STM, korvetten fırkateyne, lojistik destek gemilerinden denizaltı tasarım ve modernizasyon projelerine, otonom su altı sistemlerinden hücumbotlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor.

        Yaklaşık 300 nitelikli mühendis kadrosuyla askeri gemi inşa alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan STM, dizayndan teslime kadar inşa ve modernizasyon projelerinin tüm aşamalarını yönetiyor.

        Şirket, "mavi vatanda" pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirilmesine katkı sunarak, askeri gemi inşa sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlıyor.

        SU ÜSTÜ VE SU ALTI PROJELERİNDE GENİŞ PORTFÖY

        Türkiye'nin milli savaş gemisi programı MİLGEM ile birlikte STM, bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan için su üstü ve denizaltı projeleri yürüttü. Şirket, Türkiye'deki yetkin tersanelerle birlikte müşteri ülkelerin tersanelerinde de çalışabilme esnekliği sunuyor.

        Su üstü platformlarında STM, 4 adet ADA sınıfı korvet, 3 adet Malezya korveti, 2 adet Ukrayna korveti ile Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK projelerinde yer aldı. Fırkateyn projeleri kapsamında ise 8 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn bulunuyor.

        Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, 2024 yılında Türk Donanması'na teslim edilirken, kalan 7 fırkateynin inşası STM-TAİS OG İş Ortaklığı bünyesinde devam ediyor. STM ayrıca, Türk Donanması için Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun tasarımını tamamlayarak inşa sürecini başlattı.

        Lojistik destek gemileri alanında da önemli projelere imza atan STM, Türk Donanması için 2 adet Lojistik Destek Gemisi ile Pakistan Donanması için Denizde İkmal Tankeri teslimatlarını gerçekleştirdi. Portekiz Donanması için geliştirilen 2 adet Lojistik Destek Gemisi ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye yaptığı ilk askeri gemi ihracatı olarak kayıtlara geçti.

        Denizaltı alanında ise STM, Gölcük Askeri Tersanesi'nde inşa edilen 6 adet Reis sınıfı denizaltının üretimine mühendislik ve yerlileştirme desteği sağlıyor. Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ü geliştiren şirket, Türk Donanması envanterindeki Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde de görev aldı. Pakistan Agosta90B sınıfı denizaltıların modernizasyonu ile Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatına imza atan STM, bu projelerin ikisini Pakistan'da tamamladı. STM NETA Otonom Sualtı Aracı ile de geleceğin deniz harekat konseptlerine yönelik çözümler geliştiriliyor.

        "STM, KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜVENİLİR BİR ASKERİ DENİZCİLİK ŞİRKETİ"

        STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, STM'nin denizcilik yolculuğunun MİLGEM projesiyle başladığını belirterek, bu sürecin Türkiye'de milli deniz platformları ve denizcilik ekosisteminin gelişimine yön verdiğini ifade etti.

        Güleryüz, STM'nin Türk Donanması'nın ihtiyaçlarını ileri mühendislik çözümleriyle karşılarken, dost ve müttefik ülkeler için yürütülen ihracat projeleriyle de küresel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu vurguladı.

        Türkiye'de Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri öncülüğünde 40'ın üzerinde askeri gemi projesinin yürütüldüğünü aktaran Güleryüz, STM'nin eş zamanlı olarak 8 farklı tersanede 28 gemi inşasının merkezinde yer aldığını kaydetti.

        Bugüne kadar 11 farklı tersanede 44 askeri gemi platformunun başarıyla yönetildiğini belirten Güleryüz, "STM, küresel ölçekte güvenilir bir askeri denizcilik şirketidir. Onlarca su üstü ve su altı projesini eş zamanlı yürütebilmek, sistem mühendisliği yetkinliğimizin, proje yönetimi kabiliyetimizin ve güçlü ekosistemimizin bir göstergesidir. Önceliğimiz, donanmamıza yenilikçi ve güçlü platformlar kazandırmaktır. Bu doğrultuda özellikle insansız ve otonom deniz araçları alanındaki ürün ailemizi genişletmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar