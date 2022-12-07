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Strep A nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

İngiltere'de yayılmaya devam eden Strep A virüsü özellikle çocukları etkilemesiyle dikkat çekiyor. NHS'ye (National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) tanımı ile Strep A virüsü hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Strep A tehlikesi! Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep A virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı, öldürür mü?

    Ölüm sayılarının artışı ve özellikle çocukları etkilemesi ile gündeme gelen Strep A virüsü araştırmaları arttı. İngiltere'de 9 kişinin ölümüne neden olan virüsün ne olduğunu, belirtilerini ve bulaşıcılık durumuna ilişkin detayları haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
  • Strep A tehlikesi! Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep A virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı, öldürür mü?

    STREP A NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

    NHS'ye (National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) göre Strep A veya Grup A streptokok, boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabilir.
  • Strep A tehlikesi! Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep A virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı, öldürür mü?

    STREP A NASIL BULAŞIR?

    Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bakterileri taşıyanlarda semptom görülmeyebilir.

    Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alır.
  • Strep A tehlikesi! Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep A virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı, öldürür mü?

    STREP A BAKTERİSİ HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR?

    Bakteriler ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:

    - Bademcik iltihabı

    - Farenjit

    - Kızıl hastalığı

    - Impetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

    - Deri altı yangısı

    - Zatürre
  • Strep A tehlikesi! Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep A virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı, öldürür mü?

    Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilirken, bazen invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.

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