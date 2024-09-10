Şahin, 2025 yılının İznik Gölü Bazilikal Kilisesi için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "2025 yılı, I. Ekümenik Konsil'in toplandığı 325 yılının 1700'üncü yılına denk düşüyor. Dolayısıyla bu tür rakamlar Batılılar için çok önemli. Bazilika ile ilgili çekilen belgesel de dünyada ilgi gördü. 2025 İznik açısından büyük fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek İznik turizmi için çok önemli bir fırsat yakalayacağız. Müze değil de karşılama merkezi gibi daha derli toplu bir alan yapılması yönünde girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl burada güzel bir karşılama merkezi yapılır, insanların hizmetine sunulur."