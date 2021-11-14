7 yaşındaki kızı Neva ile çekilen fotoğrafını paylaşan Suna, gönderisine, "Neva'mla ben... Baba-kız..." notunu düştü. Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor!" şeklinde yorumlar yapıldı.