KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR



Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalanmış, 10 gün boyunca Saygan'la ilgilenen eşi Suavi de hastalıktan kaçamamıştı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.



Gönül Yılman Saygan "Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü. Sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak, semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek" ifadelerini kullanmıştı.



İkili, geçtiğimiz gün hastalığı atlattıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.