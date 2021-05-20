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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
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Subaru'nun elektrikli SUV'u 2022'de gelecek

Japon otomobil üreticisi Subaru, tam elektrikli SUV modelinin ismini açıkladı. Toyota ile ortak geliştirilen SUV'nin ismi Solterra olarak belirlendi. Solterra adının, güneş ve dünya anlamına gelen Latince kelimeler "Sol" ve "Terra" sözcüklerinin birleştirilmesinden oluştuğu belirtilirken, elektrikli aracın 2022 yılında Japonya, ABD, Kanada, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulacağı açıklandı

Subaru'nun elektrikli SUV'u 2022'de gelecek
HABERTURK.COM

Subaru global tam elektrikli SUV modelinin "Solterra" olarak adlandırılacağını ve 2022'de satışa sunulmasının planlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Japon markanın tam elektrikli C segmenti SUV aracı olan Solterra, Batarya Beslemeli Elektrikli Araçlara (BEV) özel olarak tasarlanan e-Subaru Global Platformu üzerine tasarlanacak olan ilk Subaru araç olacak.

Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirilen e-Subaru Global platformu, bir aracın önü, merkezi ve arkası gibi birden çok modülünü ve komponentini birleştirerek çeşitli araç türlerinin verimli bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlıyor.

Öte yandan, aracın platformu haricinde değil, Solterra'nın da Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirildiği ve bu iş birliğinin ürün planlaması, tasarım ve performans değerlendirmelerini de içerdiği belirtildi.

Bu geliştirme kapsamında, iki şirketin Subaru’nun dört tekerlekten çekiş (AWD) teknolojisi ile Toyota’nın araç elektrifikasyon teknolojisinden kaynaklanan güçlerini, tam elektrikli bir aracın sunabileceği özelliklere sahip yeni bir SUV oluşturmak amacıyla birleştirdiği kaydedildi.

Solterra adının, güneş ve dünya anlamına gelen Latince kelimeler "Sol" ve "Terra" sözcüklerinin birleştirilmesinden oluştuğu bildirildi. Elektrikli SUV'nin, 2022'nin ortasında Japonya, ABD, Kanada, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulacağı açıklandı.

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