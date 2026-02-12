Şubat 2026 emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Emekli maaş promosyonlarını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB ve diğer bankaların tutarlarını araştırıyor. Yeni emekli zam tablosunun netleşmesiyle birlikte, bankaların promosyon tutarları da güncellenmişti. Peki, emekli promosyon veren bankalar hangisi? 2026 Şubat ayı en yüksek emekli maaş promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
Bankaların emekli promosyonu yeni yıl kampanyaları, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından araştırılıyor. Emekli maaşı banka promosyonları 2026 Şubat ayında SGK emekli maaşı banka promosyonu tutarları hem kamu hem de özel bankalar tarafından yenilendi. Bu noktada emekli promosyon veren bankalar listesi belli oldu. İşte, güncel ve yeni emekli promosyon tutarları
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
QNB
20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.
DENİZBANK
12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.
ING
Maaş tutarına göre ek koşul aramaksızın 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarıyla bu rakamı toplamda 28.000 TL'ye yükseltmektedir.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.
YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2026 OCAK
0 - 9.999 TL 6.250 TL nakit maaş promosyonu fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik durumunda her biri için 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 15.250 TL maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL nakit maaş promosyonuna ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcamasına 3.000 TL, dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 21.000 TL ödeme yapılıyor.
15.000-19.999 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL nakit promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması yapılması durumunda 8.000 TL dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 25.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması durumunda 10.000 TL, dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Maaşı 0 TL-9.999,99 TL arasında olan 5.000 TL 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlar 12.000 TL şeklinde promosyon ödemesine hak kazanabiliyor.
Emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.