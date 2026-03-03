Şubat enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından açıklanacak verilerle belli olacak. Ocak ve Şubat enflasyon oranının belirlenmesiyle emekli ve memur maaş zammını belirleyen iki aylık enflasyon farkı netleşirken, yılın ilk yarısına dair ekonomik tablo da şekillenmeye başlayacak. Peki, TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak, enflasyon beklentisi ne yönde?