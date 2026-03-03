Şubat enflasyonu bugün açıklanıyor! TÜİK Şubat enflasyon verilerini saat kaçta açıklayacak?
Şubat enflasyon rakamları bugün belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile yılın ilk 6 aylık dönemine dair tablo biraz daha netleşecek. Öte yandan, Ocak-Şubat enflasyon farkı ve Mart kira artış oranı da rakamların açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, TÜİK Şubat enflasyonunu ne zaman açıklayacak? İşte 2026 Şubat enflasyon rakamlarına dair son durum
Şubat enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından açıklanacak verilerle belli olacak. Ocak ve Şubat enflasyon oranının belirlenmesiyle emekli ve memur maaş zammını belirleyen iki aylık enflasyon farkı netleşirken, yılın ilk yarısına dair ekonomik tablo da şekillenmeye başlayacak. Peki, TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak, enflasyon beklentisi ne yönde?
2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı bugün saat 10.00'da açıklayacak.
AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
2026 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLMUŞTU?
2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.