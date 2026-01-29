Şubat kira zammı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026

Enflasyon 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Enflasyon açıklanınca kira artış oranı da belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 oldu.