        Haberler Bilgi Ekonomi Şubat kira zammı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        Şubat kira zammı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranı duyuruluyor. Enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkan zam oranı artışların belirli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlıyor. Kira zammı hesaplama işlemleri şimdiden başlamış durumda. Peki; Şubat kira zammı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        Giriş: 29.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:45
        Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından açıklanacak ocak enflasyonu ile ortaya çıkıyor. TEFE-TÜFE verileri ile belirlenecek rakamlar konut ve iş yeri için ayrı ayrı hesaplanacak. Ev sahibi ve kiracılar yeni orana odaklandı. Peki; 2026 şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olur?

        KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026

        Enflasyon 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Enflasyon açıklanınca kira artış oranı da belli olacak.

        GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

        Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 oldu.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: %34,88

        Zamlı bedeli: 5.232

        Yeni kira bedeli: 20.232 TL

