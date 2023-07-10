Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!

Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki illeri etkileyen sel felaketinde çok sayıda bölge sular altında kaldı. Düzce'de Melen Çayı'nın taşmasıyla sular altında kalan sanayi sitesinde de bu sabah tahliye çalışması başlatıldı. Site sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye almaya başladı
Düzce'de sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan sanayi sitesi sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye alıyor.
D-100 kara yolu Mergiç ve Çerkez Taşköprü mevkilerinde yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu Düzce Sanayi Sitesi, kentte 2 gün boyunca süren şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömüldü.
Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, özellikle müşterinin araçlarını ve malzemelerini güvenli alana çıkarmaya başladı.
Belediye ekipleri, çay kenarında yer alan sanayi sitesindeki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada iş yerlerinin sular altında kaldığı sanayi sitesi ve dükkan sahiplerinin tahliye çabaları havadan görüntülendi.
Kentin Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Çayı da sağanak yağışın ardından yükseldi.
İHA'nın haberine göre çayın kenarında bulunan bir ahır ise sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.