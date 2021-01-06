6 ilçede planlı olarak uygulanan İSKİ su kesintisi geçtiğimiz akşam başladı. Kesintinin başlamasının ardından en çok merak edilenler arasında ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre " Çatalla, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı...

30 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANAN YERLER

30 saatlik su kesintisi İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre;

ESENYURT'TA

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme mahallerinde uygulanacak;

BAŞAKŞEHİR'DE

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma'da uygulanacak;

AVCILAR’DA

Yeşilkent mahallesi'nde uygulanacak;

BÜYÜKÇEKMECE'DE

Karaağaç mahallesin'de uygulanacak;

ARNAVUTKÖY’DE

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallerinde uygulanacak;

ÇATALCA’DA

Bahsayiş mahallelesi'nde uygulanacak.

30 SAATLİK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 saatlik su kesintisi, 5 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında uygulanak.