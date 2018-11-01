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Şule öğretmenin şüpheli ölümü savcıyı harekete geçirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde öğretmenlik yapan Şule Siray Arıkan İleri, ikiz doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Savcılık Şule öğretmenin ölümünü şüpheli bularak harekete geçti

01.11.2018 - 06:38 | Güncelleme: DHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde sınıf öğretmeni Şule Siray Arıkan İleri (36), önceki gün doğum yaptıktan sonra fenalaştı. Şule öğretmen, dünyaya getirdiği ikiz bebeklerine isim koyamadan yaşamını yitirdi.

Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Şule Siray Arıkan İleri, 29 Ekim'de ikiz bebeklerini dünyaya getirmek üzere Fethiye'deki özel bir hastaneye başvurdu. Şule öğretmen dünyaya getirdiği ikizlerini sevip emzirdi. Aynı gece fenalaşan Şule Siray Arıkan İleri, yoğun bakıma alındı. Burada müdahale edilen İleri kurtarılamadı.

Şule Siray Arıkan İleri'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şule öğretmenin ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. 3 çocuk annesi Şule Siray Arıkan İleri'nin cenazesinin dün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

EŞİ HASTANEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şule Öğretmen'in eşi Mevlüt Başer İleri de cenazenin ardından yaptığı açıklamada hastanede yaşadıklarını anlattı. İleri "Eşimde kalple ilgili bir rahatsız yoktu. Sezaryenle doğum yaptı. Eşim biraz zayıftı. Doğum, saat 16.30 gibi oldu. İkiz bebekler sıhhatli doğdu. Eşim de iyiydi. Daha sonra küçük sıkıntıları oldu. Öksürüğü vardı. Doğumdan 3-5 saat sonra ayağa kaldırdık. Yürüttük. Anestezi yapıldığı için iyiydi, yürüdü ancak yatağına yatırdıktan 5-10 dakika kadar sonra 'Nefes alamıyorum, zorlanıyorum' demeye başladı. Hemen doktorlarına haber verdik. Yoğun bakıma alındı. Bana kalbinin yetersiz olduğunu, yüzde 20 çalıştığını söylediler. Kalp daralması olabileceğini, vücuttaki sıvıyı atacak kadar pompalayamadığını belirttiler. Eşimi kaybettik" dedi.

SAVCILIK ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde sınıf öğretmeni Şule Siray Arıkan İleri'nin ani ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Savcılık, ölümü şüpheli bularak otopsi yapılmasını talep etti. İleri'nin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Şule Siray Arıkan İleri'nin, damar tıkanıklığı sonucu kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

İKİZLERİNE İSİM KOYAMADAN HAYATA VEDA ETTİ

Şule Siray Arıkan İleri'nin 13 yıldır Palamut Mahallesi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, eşi Mevlüt Başer İleri'nin de Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olduğu belirtildi. Kendisi de ikiz olan Şule Siray Arıkan İleri'nin 'Nil Deniz' adında 3,5 yaşında bir kızı olduğu, yeni doğan bebeklerine ise henüz isim bile koyamadığı kaydedildi. Şule Siray Arıkan İleri'nin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Arıkan'ın ağabeyi Ercan Arıkan'ın kızı olduğu belirtildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 51 saniye önce
    Normal doğum hiç yapamazmış o zaman
  • Misafir 9 dakika önce
    bilirkisimisin ihmal oldugunu nerden biliyorsun olumsuzlugumu satin aldin
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır diliyorum :pray::heart:️
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