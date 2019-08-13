Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda yapılan törene Beşiktaş Kulübü'nden hiçbir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan Fikret Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken, siyah beyazlı kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ve yardımcı antrenör Gökhan Keskin temsil etti.

Törene ayrıca TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski asbaşkanı Şenes Erzik ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Süleyman Seba için okunan dualar ile tören sona erdi. Törenin ardından taraftarlar ve kongre üyeleri Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ederek dua okudu.