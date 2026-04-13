        Sultanbeyli'de alevler binaları sardı: İki evin çatısı küle döndü

        Sultanbeyli'de alevler binaları sardı: İki evin çatısı küle döndü

        Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında iki binanın çatı kısmı küle dönerken, 1 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Yangın paniği! İki evin çatısı kül oldu

        Sultanbeyli’de bitişik iki binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında iki binanın çatı kısmı küle dönerken, 1 kişi dumandan etkilendi.

        5 KATLI BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

        Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikilitaş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki Eğitim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

        ÇIKIŞ NEDENİYE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Yangın nedeniyle iki binanın çatı kısımlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakini Ferhat Gonca, yangının çıkış anına ilişkin, "Üstte çatıdaki ev sahibinin kendi çatısını tamir ederken alevlerin yan tarafa sıçradığını gözümle gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsun ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etti. Dumandan sadece bir kişi etkilendi. Ambulans ekipleri müdahale ettikten sonra komşularına teslim edildi" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
