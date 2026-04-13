Sultanbeyli'de alevler binaları sardı: İki evin çatısı küle döndü

Sultanbeyli’de bitişik iki binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında iki binanın çatı kısmı küle dönerken, 1 kişi dumandan etkilendi.

5 KATLI BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikilitaş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki Eğitim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

ÇIKIŞ NEDENİYE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle iki binanın çatı kısımlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakini Ferhat Gonca, yangının çıkış anına ilişkin, "Üstte çatıdaki ev sahibinin kendi çatısını tamir ederken alevlerin yan tarafa sıçradığını gözümle gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsun ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etti. Dumandan sadece bir kişi etkilendi. Ambulans ekipleri müdahale ettikten sonra komşularına teslim edildi" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.