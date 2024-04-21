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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde en hızlı servis ödülü Vargas'ın oldu - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde en hızlı servis ödülü Vargas'ın oldu

        Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğuyla tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vodafone 5G Final Serisi En Hızlı Servis Özel Ödülü Melissa Vargas'a verildi. Vargas ödülünü, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un elinden aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 22:52 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:52
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        En hızlı servis ödülü Vargas'ın!
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        21 Nisan 2024 – Vodafone’un isim sponsorluğunda gerçekleşen Sultanlar Ligi’nde final heyecanı sona erdi. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu ilan etti. Vodafone 5G Final Serisi En Hızlı Servis Özel Ödülü final serisinin üçüncü maçında 110 km hıza ulaşan Melissa Vargas’a verildi. Vargas, ödülünü Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un elinden aldı.

        Engin Aksoy, şunları söyledi:

        “Geçen yıl Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir gönül birlikteliğine imza atarak, Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atmanın, ayrıca dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir heyecan ve coşku içinde geçen bir ligi daha geride bıraktık. Tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyoruz. Bu yıl önceki ödül törenlerinden farklı olarak ‘En Hızlı Servis Vodafone Özel Ödülü’nü de takdim ettik. Ödüle layık görülen Melissa Vargas’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz.”

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