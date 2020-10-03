Sultanlar Ligi'nde toplu sonuç

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İlbank-Sarıyer Belediyespor: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
PTT-Nilüfer Belediyespor: 2-3
Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3
Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.
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