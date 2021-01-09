Gaziantep FK, Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak 15 maçlık yenilmezlik serisini kaybederken teknik direktör Marius Sumudica'dan olay açıklamalar geldi. Rumen çalıştırıcı yine sözleşme meselesine değinirken şunları söyledi:

"BAŞKAN İNDİRİM İSTEDİ"

"İyi bir lig çıkardık. Sosyal medyada hakkımda çok konuşulan şeyler var. Paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil. Paranın peşinde olsaydım şu an başka takımın hocası olurdum. Maçtan önce herkesin maça konsantre olması gerekirken, kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni bir kontrat teklif ettiği söylendi ama bu doğru değil. Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan 'oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim.

"HAKARET KABUL EDİYORUM"

Sonra odama geldiler ve 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euro'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin Euro. Başarı yakalamış hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum ve bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor. Çünkü bana saygı göstermiyorlar. Benim yaptıklarım ortada, takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Size maaş indirim teklifi gelse kabul eder misiniz? Bana bu yapılan teklifi hakaret olarak kabul ediyorum.

"EŞİMDEN PARA İSTEYECEĞİM"

Sezon sonuna kadar buradayım sonra ne olur bilmiyorum. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim."

BÜYÜKEKŞİ'DEN TEPKİ: FATİH TERİM ALMIYOR!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Büyükekşi ise Sumudica'nın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Her hafta, her maçtan sonra sözleşme istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sumudica'nın ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Hocanın bize maliyeti, 1.2 milyon Euro ama bizden istediği 1.6 milyon Euro. Türkiye'de hangi teknik direktör alıyor bunu? UEFA Kupası'nı almış Fatih Terim dahil. Böyle bir şey var mı? Sonra da televizyonlara çıkıp Türkiye bilsin diyor, Türkiye asıl bunları bilsin. Bütün başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"