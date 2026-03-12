Sunucu Conan O'Brien Oscar'ın kırmızı halısını serdi

Canlı
        Geçen yılın ardından bu yıl da Oscar Ödülleri töreninin sunuculuğunu üstlenecek olan Conan O'Brien, ünlü kırmızı halıyı serme seremonisine ev sahipliği yaptı

        Giriş: 12.03.2026 - 11:25
        Oscar kırmızı halısı hazır

        Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri törenini, geçen yılın ardından yine ünlü talk show sunucusu ve komedyen Conan O’Brien sunacak. Türkiye saatiyle 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek tören öncesinde ünlü kırmızı serildi.

        O’Brien, halı serme seremonisine ev sahipliği yaparken, her zamanki şık takım elbisesini bir kenara bırakarak kot tulumla kameraların karşısına geçti.

        Altı kez Emmy Ödülü kazanan sunucuya, dev kırmızı halıyı sermesi için üç ekip üyesi eşlik etti. O'Brien, henüz serilmemiş halının üzerinde neşeli pozlar vererek Oscar heyecanını fotoğraflara yansıttı.

        Yayına üç gün kala O'Brien'ın, beşten fazla yazarla birlikte Oscar konuşma metni üzerinde çalıştığı öğrenildi.

        Komedyenin, yeniden Oscar sahnesine döneceğini, Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang ortak açıklamayla duyurmuş ve O'Brien'ın geçen yıl Oscar törenindeki başarısından bahsederken, "Conan, mükemmel bir sunucuydu. Geceyi mizah, sıcaklık ve saygıyla ustaca yönetti" ifadesini kullanmıştı.

        Yeniden Oscar töreni sunucusu olduğunun ilan edilmesinin ardından Conan O’Brien, esprili bir açıklama yaparak, “Oscar'ları sunmamın tek sebebi, Adrien Brody’nin konuşmasını bitirmesini duymak istemem” demişti. Brody’nin 'The Brutalist' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken 5 dakika 40 saniyelik konuşması, Oscar tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

        #Oscar ödülleri
        #kırmızı halı
        #oscar 2026
        #Conan OBrien
