Süper Kupa finali: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray'ı, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçına sayılı saatler kaldı. İki takım da sezona iyi bir başlangıç yapmak ve taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek için sahada olacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa finalinde 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı. Peki, "Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi (bugün) 20.45'te yapılacak.
Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR
Galatasaray- 17
Trabzonspor- 10
Fenerbahçe- 9
Beşiktaş- 9
Göztepe- 1
Akhisar- 1
Ankaragücü- 1
Eskişehir- 1
Konyaspor- 1
ARALARINDA OYNANAN SÜPER KUPA MAÇLARI
Galatasaray ve Beşiktaş toplamda Süper Kupa müsabakalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı.
Aralarında oynadıkları 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve penaltılarla gülen taraf Galatasaray oldu.
Böylelikle derbide toplamda Galatasaray 5 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş 3 kez müzesine götürdü.
MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.