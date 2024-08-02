Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? GS-BJK maçı

        Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın hakemi belli olurken, Süper Kupa maçının oynanacağı saat sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?" İşte Süper Kupa maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni transferleriye ilk resmi maçına çıkacak olan iki takım, Süper Kupa’da 8 kez karşıya gelirken Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez kupayı müzesine götürdü. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Süper Kupa maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        2

        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te yapılacak.

        Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

        3

        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        SÜPER KUPA'DA 9.RANDEVU

        1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

        5

        Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

        6

        SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

        Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 1 mücadele de berabere sona erdi.

        7

        ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

        Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?