Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın hakemi belli olurken, Süper Kupa maçının oynanacağı saat sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda?" İşte Süper Kupa maçının oynanacağı tarih...
Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni transferleriye ilk resmi maçına çıkacak olan iki takım, Süper Kupa’da 8 kez karşıya gelirken Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez kupayı müzesine götürdü. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Süper Kupa maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te yapılacak.
Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
SÜPER KUPA'DA 9.RANDEVU
1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.
Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.
SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 1 mücadele de berabere sona erdi.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.