Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanan haftanın son iki maçı sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 20. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...
SÜPER LİG 20. HAFTA SONUÇLARI
19 OCAK SALI
Göztepe 4-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 2-0 Başakşehir FK
Trabzonspor 3-1 Konyaspor
20 OCAK ÇARŞAMBA
Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK
Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-1 Denizlispor
21 OCAK PERŞEMBE
Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş
BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor
MKE Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 21. HAFTA FİSKTÜRÜ
23 / 01Gençlerbirliği-Trabzonspor
23 / 01Başakşehir FK-Çaykur Rizespor
24 / 01Konyaspor-Antalyaspor
24 / 01Denizlispor-Fatih Karagümrük
24 / 01Yeni Malatyaspor-Galatasaray
24 / 01Gaziantep FK-Hatayspor
24 / 01Beşiktaş-Göztepe
25 / 01Kasımpaşa-Sivasspor
25 / 01Alanyaspor-MKE Ankaragücü
25 / 01Fenerbahçe-Kayserispor
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