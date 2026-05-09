SÜPER LİG 33. HAFTA: Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ligin bitimine iki hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek olan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda sürpriz yaparak finale yükselen Konyaspor karşısında da üç puanı hedefliyor. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar...
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi, canlı yayınla beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?
Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. Fenerbahçe’de sezonun son deplasmanı öncesinde üç önemli eksik göze çarpıyor. Ederson cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Nene sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Alvarez ise teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi. Öte yandan Skriniar kafilede bulunmasına rağmen sahada yer alması beklenmiyor.
ASENSIO OYNAYACAK MI?
5 Nisan’da oynanan Beşiktaş derbisinden bu yana sahalardan uzak kalan Marco Asensio, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi. Ancak İspanyol futbolcunun mücadeleye yedek başlaması ve ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.