Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG 33. HAFTA: Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Asensio oynayacak mı?

        SÜPER LİG 33. HAFTA: Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ligin bitimine iki hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek olan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda sürpriz yaparak finale yükselen Konyaspor karşısında da üç puanı hedefliyor. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 13:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmaya mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Ligin bitimine iki hafta kala ezeli rakibi Galatasaray’ın puan kayıplarını takip eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda sürpriz yaparak finale yükselen Konyaspor karşısında da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Konyaspor - Fenerbahçe maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

        2

        KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

        3

        KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi, canlı yayınla beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

        Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. Fenerbahçe’de sezonun son deplasmanı öncesinde üç önemli eksik göze çarpıyor. Ederson cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Nene sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Alvarez ise teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi. Öte yandan Skriniar kafilede bulunmasına rağmen sahada yer alması beklenmiyor.

        5

        ASENSIO OYNAYACAK MI?

        5 Nisan’da oynanan Beşiktaş derbisinden bu yana sahalardan uzak kalan Marco Asensio, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi. Ancak İspanyol futbolcunun mücadeleye yedek başlaması ve ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tan Taşçı'dan 'yapay zekâ' çıkışı

        Nikbinler grubunun Mustafa Sandal için düzenlenen 'Saygı1' konserindeki performansına tepki gösteren Tan Taşçı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Özdemir ise kullandığı ifadelerin, ünlü şarkıcıya yönelik olmadığını belirtti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı