Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşması Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Kupa maçındaki beraberliğin ardından iki ekip bu kez ligde galibiyet için mücadele edecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Başakşehir ise son haftalardaki başarılı performansıyla rakibine zorlu anlar yaşatmaya kararlı. Büyük heyecana sahne olacak maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte ayrıntılar...