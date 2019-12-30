Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

- Fazla uzak değil... 2015-2016 sezonu. Trabzonspor için en kabus dönemlerden birisiydi. Şota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı olmak üzere 3 hoca değişti. Sahasında Fenerbahçe'ye 4-0, Kasımpaşa'ya 6-0, deplasmanda ise Antalya'ya 7-0 kaybedildi. Takım 18 yenilgiyle sezonu 12. bitirdi!

- 2016-2017... Ersun Yanal yönetiminde yeni transferler ve büyük umutlarla başlayan sezon tatsız bitti. 51 puanla altıncı olmak kimseyi mutlu etmedi. Avrupa bileti bile gelmedi.

- 2017-2018... Yine Yanal'la başlayan sezonun 5. haftasıyla kabus başladı. Evinde Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 kaybeden Trabzonspor, 2 hafta sonra yine iç saha maçında Akhisar'a 6-1 yenilerek hezimeti yaşadı. Rıza Çalımbay'la durum biraz toparlansa da sezon 4. Beşiktaş'ın 14 puan gerisinde 5. tamamlandı.

- Geçen sezonun başı... Ünal Karaman, aylık 150 bin TL ücretle Trabzonspor'un başına geçti. 4-0'la Galatasaray'ı, 18 maç sonra Fenerbahçe'yi, sonrasında evinde Beşiktaş'ı yendi. Trabzonspor yıllar sonra şampiyonluk umudu taşıdı. Şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ligi 4. bitirdi. Avrupa bileti bu kez geldi.

- Ve bu sezon... Yusuf Yazıcı rekor ücretle Lille gitti. Kadroya yeni gençler monte edildi. Sakatlıklar takımın üstüne kabus gibi çöktü. Zaten kısıtlı olan kadroda herkes fazla mesai yaptı. Takım, buna rağmen, 3 derbide 1 galibiyet ile 2 beraberlikle yenilmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üstünde, liderin 5 puan gerisinde ilk yarıyı 3. bitirdi.

- Bu yazı yazılırken Ünal Karaman'ın takımın başında kalıp kalmayacağı hala belirsizdi. Belki kalacak, belki gidecek. Ama "Sabır" diye yola çıkılmışken, ibreler lehineyken, geçmiş ortadayken, istikrarı bozmak neden?

HAFTANIN OLAYI: KARAMAN DEPREMİ

6-2'lik galibiyetle son 9 yılın en iyi ilk yarı performansı ortaya konmuştu ki, ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Ne olduğunu anlamadık, "Hiçbir başarı cezasız kalmaz" sözünü hatırladık.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Galatasaray

Koskoca bir ilk yarı bitti, Galatasaray sonunda kendini gösterdi. Sergilenen performans ikinci yarı için umut vericiydi. Şimdi transfer vakti.

Teknik direktör: Zirvenin 3 atlısı!

Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Başakşehir'de Okan Buruk, Trabzonspor'da Ünal Karaman... Son haftayı hatasız geçtiler. 3 büyüklere 17 hafta sonunda ilk 3'ü göstermediler.

Oyuncu: Atiba

37 yaşında, kariyerinin sonunda ama bu sene gerçekten bir başka. Son gösterisinde 1 gol, 3 asistle yaptı. Nice gençlere taş çıkarttı.

Haftanın genci: Taylan Antalyalı

"Neden oynamıyor?" diye sorgulanırken 17. haftada sahneye çıktı. Harika bir futbolla Galatasaraylı taraftarlara gelecek için umut aşıladı.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Antalyaspor

Tomas da çare olmadı, Akdeniz ekibi bir türlü kendini bulamadı. Ligde kalmaya dair hiçbir umut göstermiyorlar.

Aykut Kocaman

Galibiyetsiz geçen 10. maç... Üstelik öne geçip 90+5'te gelen yenilgi. Aykut hoca için kabus gibi bir ilk devreydi.

Celustka

Antalyaspor savunmasının berbat performansında en zayıf halkaydı. Kendi kalesini de vurarak daha ilk yarıdan maça havlu attı.

Süper Lig'e kısa bir ara... İkinci yarı 19 Ocak'ta...