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Haberler Futbol Süper Lig Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri
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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1 . Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e Süper Lig'de, Mete Kalkavan ve Mert Güzenge'ye 1. Lig'de görev verdi. Alper Ulusoy, Abdülkadir Bitigen ve Mert Güzenge, 8 Mart'ta MHK tarafından liste dışı bırakılmıştı. Kalkavan ise 11 hakemle ilgili kararın ardından bu haftaya kadar maç almamıştı

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor-Altay arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

29 Nisan Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

SPOR TOTO 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (MHK) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mete Kalkavan ve Mert Güzenge'ye de görev verdi.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde Mert Güzenge'ye yer vermemişti. 8 Mart tarihli listede yer alan Mete Kalkavan ise bu tarihten sonraki karşılaşmalarda görev almamıştı.

Tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: Tarık Güldal

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: Mete Kalkavan

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Can Cengiz

Eyüpspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Mert Güzenge

Manisa FK-Bursaspor: Zorbay Küçük

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

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