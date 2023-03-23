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Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

Spor Toto Süper Lig'de 27 - 33. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan, Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Nisan, Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan'da oynanacak. İşte Süper Lig'in 7 haftalık programı...

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  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. 
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    Açıklanan programa göre 27. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar Saat 20.30'da oynanacak.
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    Süper Lig'in 32. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar saat 19.00'da oynanacak.
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    1 Nisan Cumartesi

    16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

    16.00 Trabzonspor - Kayserispor

    20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

    2 Nisan Pazar

    13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

    16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

    20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

    3 Nisan Pazartesi

    20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    7 Nisan Cuma

    20.30 Konyaspor - Antalyaspor

    8 Nisan Cumartesi

    16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

    20.30 Kasımapaşa - Trabzonspor

    9 Nisan Pazar

    16.00 Kayserispor - Ümraniyespor

    16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir

    20.30 Beşiktaş - Giresunspor

    10 Nisan Pazartesi

    20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    14 Nisan Cuma

    20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

    20.30 Galatasaray - Kayserispor

    15 Nisan Cumartesi

    16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir

    16.00 Adan Demirspor - Kasımpaşa

    20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

    16 Nisan Pazar

    16.00 Giresunspor - Sivasspor

    20.30 Trabzonspor - Beşiktaş
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    18 Nisan Salı

    20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

    20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

    19 Nisan Çarşamba

    17.00 İstanbulspor - Antalyaspor

    17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

    20.30 Konyaspor - Adana Demirspor

    20.30 Medipol Başakeşhir - Fenerbahçe

    20 Nisan Perşembe

    17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

    20.30 Sivasspor - Trabzonspor
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    22 Nisan Cumartesi

    19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş

    23 Nisan Pazar

    13.30 Kasımpaşa - Konyaspor

    16.00 Adana Demirspor - Kayserispor

    19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

    24 Nisan Pazartesi

    17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir

    20.00 Antalyaspor - Sivasspor

    20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    28 Nisan Cuma

    20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor

    29 Nisan Cumartesi

    16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

    16.00 Konyaspor - Trabzonspor

    19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

    30 Nisan Pazar

    16.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

    19.00 Beşiktaş - Galatasaray

    1 Mayıs Pazartesi

    20.00 İstanbulspor - Giresunspor
  • Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı: İşte derbi tarihleri!

    6 Mayıs Cumartesi

    16.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor

    19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

    7 Mayıs Pazar

    13.30 Ümraniyespor - Sivasspor

    16.00 Konyaspor - Kayserispor

    19.00 Giresunspor - Fenerbahçe

    8 Mayıs Pazartesi

    20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

    20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

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