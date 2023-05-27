SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ YOK MU?



Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta sonu maçlar, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle oynanmayacak.



Süper Lig'de 36. hafta maçları, hafta içi aynı gün ve aynı saatte 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de oynanacak.



Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Ümraniyespor ile Başakşehir ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.