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Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? 36. hafta Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken artık 36. hafta maçları beklenmeye başlandı. Zirvede ve alt sıralarda kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ligde, 28 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla bu hafta sonu maç var mı, yok mu sorusu gündem oldu. İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 36. hafta maçlarının programı...

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  • Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? 36. hafta Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

    Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında çekişme iyice kızışmış durumda. Bitime sadece 3 haftanın kaldığı ligde, 36. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, futbolseverlerin heyecanla araştırdığı konuya dair bilgiler ve 36. haftanın fikstürü...
  • Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? 36. hafta Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

    SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ YOK MU?

    Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta sonu maçlar, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle oynanmayacak.

    Süper Lig'de 36. hafta maçları, hafta içi aynı gün ve aynı saatte 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de oynanacak.

    Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Ümraniyespor ile Başakşehir ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.
  • Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? 36. hafta Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

    SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇLARI PROGRAMI

    30 Mayıs Salı

    20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

    20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

    20.00 Giresunspor - Trabzonspor

    20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
  • Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? 36. hafta Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

    20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

    20.00 Sivasspor - Konyaspor

    20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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