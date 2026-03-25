Süper Lig'de dev maç! Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, sahasında, Galatasaray'ı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Trabzonspor- Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlübiyet yaşayan Galatasaray 64 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 60 puan elde etti. Peki, "Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor- Galatasaray maçı tarihi
Trabzonspor- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Bordo mavililer, Galatasaray karşısında saha avantajını kullanıp rakibini mağlüp etmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar ise, dev maçtan galip gelerek şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Peki, "Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250, Doğu Tribünler 3 bin 750, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250, Güney-Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün biletleri 1750 lira olarak satışa sunuldu.
TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI EKSİK OYUNCULAR
Trabzonspor'da sarı kart cezalısı olan Oulai, Galatasaray karşısında sahada olmayacak. Öte yandan sarı kırmızılıların golcü yıldızı Victor Osimhen, kol kırığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.