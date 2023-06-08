Süper Lig, Türkiye futbol şampiyonunu, belirlemek için her yıl düzenlenir. İlk kez 1924 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlendi. Zaman içerisinde yaşanan değişimlerle beraber Süper Lig ortaya çıkmıştır. Süper Lig şampiyonluğu denildiği zaman dört büyük takım ön plana çıkıyor ancak son yıllarda Medipol Başakşehir ve Buraspor'un şampiyonluğu bulunuyor. Peki, Süper Lig tarihi boyunca en çok hangi takım birinci ve ikinci oldu?