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Süper Lig sezonu en çok ikinci bitiren ve en çok birinci olan takım hangisi?

2023 Süper Lig sezonunda ikinci olan takım Beşiktaş - Konyaspor maçı ile belli oldu. Fenerbahçe bu yıl Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti ve Süper Lig puan tablosu yeniden şekillendi. Peki, Süper Lig tarihinde en çok hangi takım zirvede kalırken, hangi takım ikinci oldu?

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  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen her yıl Türkiye Futbol Şampiyonu'nu belirlemek için oynanan Süper Lig, profesyonel düzeyde ilk olarak 1959 yılında oynanmaya başladı. Süper Lig şampiyonluğu denildiği zaman dört büyük takım ön plana çıkıyor ancak son yıllarda Medipol Başakşehir ve Buraspor'un da şampiyonlukları bulunuyor. Peki, Süper Lig tarihi boyunca en çok hangi takımlar birinci ve ikinci oldu?
  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    SÜPER LİG'DE EN ÇOK İKİNCİ VE BİRİNCİ OLAN TAKIMLAR

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

    2019 - 2020 Süper Lig sezonunda Medipol Başakşehir ilk kez şampiyon oldu. İstanbul'da şampiyonluğu elde eden farklı bir takım olan Başakşehir Süper Lig tarihinde bir kez ikinci oldu.
  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    ESKİŞEHİRSPOR

    1965 yılında kurulan Eskişehirspor'un Süper Lig tarihinde üç kez ikinciliği bulnuyor.
  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    TRABZONSPOR

    Süper Lig tarihi boyunca 4 kez şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor, Karadeniz bölgesinde şampiyonluğu alan tek takım. Süper Lig tarihi boyunca Trabzonspor 8 kere ikinci sırada yer aldı ve birinciliği kaçırdı.
  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    BEŞİKTAŞ

    Süper Lig'de en son 16. şampiyonluğunu 2021 yılında kutlayan Beşiktaş, 13 kere ikinci oldu.
  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    FENERBAHÇE

    Süper Lig tarihi boyunca 19 kez şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe en son 2014 senesinde şampiyon oldu. Süper Lig'de 22 kere ikinci sırada yer alan Fenerbahçe en çok ikinci olan takımdır.
  • Süper Lig'de en çok ikinci ve birinci olan takımlar hangileri?

    GALATASARAY

    Süper Lig 2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray en çok şampiyonluğa sahip olan takım. Süper Lig tarihinde 11 kez ikinci olan Galatasaray en çok ikinci olan 3. takımdır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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